Iodonna.it - La secondogenita quindicenne dello storico ex capitano bianconero, entra a far parte del settore giovanile: inizierà ad allenarsi con la Juventus Women Under 17. I suoi gol sono già virali

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In casa di Alessandro Del Piero, il “Pinturicchio” del gol, come era conosciuto negli anni in cui militava con successo nella, c’è un nuovo calciatore, o meglio una nuova calciatrice. Sì, perché in questo caso a seguire le orme paterne, è la figlia Dorotea.