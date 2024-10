La Lazio e l’Ofi insieme per parlare di fisioterapia sportiva (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Secondo la Fifa, sono 270 milioni le persone che praticano il calcio in tutto il mondo. Di queste, 110mila sono professionisti, 38 milioni di giocatori praticano il calcio all’interno di campionati federali, mentre la fetta più comune, quella degli amatori, è formata da 230 milioni di persone. Secondo studi epidemiologici condotti negli Stati Uniti il calcio è uno degli sport a più alto rischio di infortuni, poiché prevede corsa, salti, alto tasso di contatto fisico e continui cambi di direzione. Di questo e altro si è discusso durante la terza edizione di “What’s new in football medicine. Focus on rehabilitation“, evento organizzato dalla Società sportiva Lazio e dall’Ordine dei Fisioterapisti del Lazio (OFI Lazio) presso la Sala Plenaria del Training Center di Formello. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Secondo la Fifa, sono 270 milioni le persone che praticano il calcio in tutto il mondo. Di queste, 110mila sono professionisti, 38 milioni di giocatori praticano il calcio all’interno di campionati federali, mentre la fetta più comune, quella degli amatori, è formata da 230 milioni di persone. Secondo studi epidemiologici condotti negli Stati Uniti il calcio è uno degli sport a più alto rischio di infortuni, poiché prevede corsa, salti, alto tasso di contatto fisico e continui cambi di direzione. Di questo e altro si è discusso durante la terza edizione di “What’s new in football medicine. Focus on rehabilitation“, evento organizzato dalla Societàe dall’Ordine dei Fisioterapisti del(OFI) presso la Sala Plenaria del Training Center di Formello.

