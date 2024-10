Ilgiorno.it - La Como inaspettata: passeggiata “creativa” nei luoghi storici della città ispirata da Plinio

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Nell'ambitoterza edizione del LakeWalking Festival, dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", domenica 13 ottobre è in programma la“La riviera dei santi e degli erratici”. Il ritrovo è alle 9.45 al molo di Sant'Agostino di, sul lungo Lario Trento, con fine del percorso alle 12.45 in via Grossi 50.