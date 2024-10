Junior Fasano: tesserato l’italo-uruguaiano Giovanni Capello (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fasano - Nuovo rinforzo per la Junior Fasano a disposizione di coach Domenico Iaia, che accoglie il terzino sinistro italo-uruguaiano Giovanni Capello, classe 2001, proveniente dal Centro Pontevedrès (con un brevissimo passaggio al Secchia Rubiera). Il giovane atleta sudamericano, che ha Brindisireport.it - Junior Fasano: tesserato l’italo-uruguaiano Giovanni Capello Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)- Nuovo rinforzo per laa disposizione di coach Domenico Iaia, che accoglie il terzino sinistro italo-, classe 2001, proveniente dal Centro Pontevedrès (con un brevissimo passaggio al Secchia Rubiera). Il giovane atleta sudamericano, che ha

Pallamano - Serie A : sconfitta in trasferta a Merano per la Junior Fasano - Terza sconfitta stagionale per l’incerottata Junior Fasano, superata per 32-25 in casa dell’Alperia Black Devils di Merano nel match valido per la quinta giornata della Serie A Gold 2024/25. Nel Pala Karl Wolf parte bene la formazione biancazzurra, avanti sull’1-3 dopo 5’, con i locali che però... (Brindisireport.it)

Pallamano - serie A Gold 2024/25 : impegno a Merano per la Junior Fasano - FASANO - Tornata al successo nell’ultimo turno casalingo contro la Publiesse Chiaravalle, la Junior Fasano si appresta, per la quinta giornata della Serie A Gold 2024/25, a giocare sul campo dell’Alperia Black Devils Merano, con fischio d’inizio alle ore 19 nel Palasport Karl Wolf. . ... (Brindisireport.it)

Pallamano - Serie A : la Junior Fasano torna alla vittoria - ko la Publiesse Chiaravalle - FASANO - Torna alla vittoria la Junior Fasano, che nella prima serata di ieri (28 settembre) ha superato in casa, nel match valido per il 5° turno della Serie A Gold, la neopromossa Publiesse Chiaravalle con il punteggio di 27-22. I campioni d’Italia in carica si presentano nel... (Brindisireport.it)

Pallamano A Gold / La Publiesse Chiaravalle fa visita ai campioni d’Italia dalla Junior Fasano - Start previsto alle ore 19 del 28 settembre e gara visibile in diretta streaming, nel canale YouTube della Federazione. Serie A Gold – Programma e classifica 4^ giornata (sabato 28 settembre): Albatro Siracusa-Camerano (ore 16. Continueremo a lavorare forte in allenamento, serviranno più ... (Vallesina.tv)

Pallamano - Serie A : la Junior Fasano torna sconfitta dal Cassano Magnago - FASANO- La Junior Fasano mostra un grande cuore ma non riesce a tornare con un risultato utile dalla trasferta di Cassano Magnago, con il team locale che ha avuto la meglio con il risultato di 32-28 nella gara valida per la 3^ giornata della Serie A Gold 2024/25. Partono bene i campioni... (Brindisireport.it)