Israele, Libano ancora sotto attacco. Oggi Biden parlerà con Netanyahu (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il premier israeliano avverte: "Libano rischia di fare la fine di Gaza". Giallo su morte Safieddine "L'Iran, principale sponsor del terrorismo a livello mondiale, deve essere fermato prima che sia troppo tardi". Così Israele in un post su X. "Il 1° ottobre, il regime iraniano ha lanciato quasi 200 missili balistici contro Israele. Questo attacco Sbircialanotizia.it - Israele, Libano ancora sotto attacco. Oggi Biden parlerà con Netanyahu Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il premier israeliano avverte: "rischia di fare la fine di Gaza". Giallo su morte Safieddine "L'Iran, principale sponsor del terrorismo a livello mondiale, deve essere fermato prima che sia troppo tardi". Cosìin un post su X. "Il 1° ottobre, il regime iraniano ha lanciato quasi 200 missili balistici contro. Questo

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medioriente - Israele espande l’operazione in Libano nel sud - Il ‘Partito di Dio’ continua a rispondere all’offensiva israeliana lanciando decine di razzi verso il nord dello Stato ebraico. Le manovre sono state espanse con l’invio nel sud-ovest del Paese dei cedri della prima divisione di riservisti dell’Idf. Secondo Axios il consigliere per la sicurezza ... (Lapresse.it)

Operazione di terra. Israele avanza in Libano. Soldati italiani nei bunker - "Le operazioni in Libano dureranno settimane", prevedono i vertici dell’esercito. L’obiettivo dichiarato dell’operazione israeliana nel Libano sud è smantellare le basi avanzate degli Hezbollah (dissimulate all’interno di abitazioni, nei villaggi di frontiera e sotto terra) per consentire poi il ... (Quotidiano.net)

Guerra Israele – Libano - news in diretta. IDF bombarda Beirut e la Siria - 9 morti incluso un bambino - Hezbollah minaccia di colpire Haifa - Le notizie di mercoledì 9 ottobre 2024 sulla guerra in Medio Oriente: continuano i bombardamenti israeliani a Gaza, a Beirut e in Siria. Hezbollah minaccia di colpire Haifa.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Israele - manovre in Libano. Netanyahu : eliminato il successore di Nasrallah - Il ‘Partito di Dio' continua a rispondere all'offensiva israeliana lanciando decine di razzi verso il nord dello Stato ebraico. I media israeliani mostrano la bandiera con la Stella di David che sventola nel villaggio di Maroun al-Ras, simbolo dell'operazione di terra avviata da Tel Aviv nel sud ... (Iltempo.it)

Libano : Israele attacca da terra. Hezbollah : “Li abbiamo fermati”. Tajani : “Chiesta a Tel Aviv tutela per truppe Unifil” - . Hezbollah: “Li abbiamo fermati”. E' cominciata un'operazione di terra dell'esercito israeliano in Libano. Hezbollah afferma di aver respinto le truppe israeliane che si erano "infiltrate" vicino ad una postazione dell'Unifil, le truppe Onu che presidiano la linea blu al confine tra i due ... (Firenzepost.it)