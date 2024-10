Iniesta dice addio al calcio giocato tra le lacrime, il VIDEO è da brividi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il leggendario centrocampista spagnolo Andres Iniesta ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Vissel Kobe in Giappone e poi degli arabi dell’Emirates Cultural & Sports Club. Ha scelto l’8 ottobre, il suo numero di maglia, per dare l’addio: “Avrei giocato fino a 90 anni, ma sono felice di aver realizzato il sogno di essere un calciatore. Finisce una fase, ma il gioco continuaNon posso stare lontano dal calcio, è stato la mia vita e continuerà ad esserlo. Ho finito di stare sul rettangolo verde, ora diventerò allenatore“. El Juego Continúa ???? 8???2??4?? pic.twitter.com/YLrDOfxVCB — Andrés Iniesta (@andresIniesta8) October 7, 2024 L'articolo Iniesta dice addio al calcio giocato tra le lacrime, il VIDEO è da brividi calcioWeb. Calcioweb.eu - Iniesta dice addio al calcio giocato tra le lacrime, il VIDEO è da brividi Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il leggendario centrocampista spagnolo Andresha annunciato il suo ritiro dal. Nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Vissel Kobe in Giappone e poi degli arabi dell’Emirates Cultural & Sports Club. Ha scelto l’8 ottobre, il suo numero di maglia, per dare l’: “Avreifino a 90 anni, ma sono felice di aver realizzato il sogno di essere un calciatore. Finisce una fase, ma il gioco continuaNon posso stare lontano dal, è stato la mia vita e continuerà ad esserlo. Ho finito di stare sul rettangolo verde, ora diventerò allenatore“. El Juego Continúa ???? 8???2??4?? pic.twitter.com/YLrDOfxVCB — Andrés(@andres8) October 7, 2024 L'articoloaltra le, ilè daWeb.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO / Iniesta dice addio al calcio a 40 anni - Uno dei centrocampisti più forti della storia moderna del calcio appende le scarpette al chiodo: la storia dello spagnolo nelle immagini di Skysport. (Golssip.it)

Spagna - il Premier Sanchez celebra Iniesta : “Leggenda del calcio e persona esemplare” - Con queste parole, pubblicate sul proprio profilo X, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha celebrato Andres Iniesta, che si è ritirato dal calcio giocato. Va in pensione una vera leggenda del calcio mondiale ma soprattutto una persona esemplare“. Un gol che, come dici tu, ‘abbiamo segnato tutti’. ... (Sportface.it)

Calcio - l’addio di Andres Iniesta : “Ora farò l’allenatore” - “Continuerete a sentire cose da me – ha detto il centrocampista spagnolo che in carriera ha vinto trentotto trofei, che lo rendono il quarto giocatore più vincente di tutti i tempi con 38 trofei dietro Messi (45), Dani Alves (44), Kenny Dalglish (39). . Con la nazionale spagnola è diventato ... (Ildenaro.it)

L’addio di Iniesta al calcio giocato : Don Andres vuole fare l’allenatore - Voglio continuare ad allenarmi e imparare nei club e nelle accademie. Mi piacerebbe tornare al Barcellona. Sto seguendo un corso per allenatori per prepararmi alla prossima tappa”. Don Andres non sa stare lontano dal rettangolo di gioco: “Non posso stare lontano dal calcio. Così l’ex ... (Lidentita.it)

Iniesta è stato il Federer del calcio - non sudava - era come se non avesse sangue (El Paìs) - . “Intelligente e fantasioso, Andrés era un giocatore di strada che ha studiato al conservatorio della Masia per diventare un solista che improvvisava solo dalla teoria musicale, come i musicisti jazz, proprio come Messi o Lamine”. “Iniesta è la sublimazione del centrocampista spagnolo, il ... (Ilnapolista.it)