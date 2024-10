Inchiesta ultrà, Simone Inzaghi ascoltato dai pm: il boss Marco Ferdico lo sollecitò per i biglietti della finale di Champions (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito in giornata dagli investigatori della Squadra Mobile di Milano come teste nell'ambito dell'Inchiesta che ha portato agli Leggo.it - Inchiesta ultrà, Simone Inzaghi ascoltato dai pm: il boss Marco Ferdico lo sollecitò per i biglietti della finale di Champions Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'allenatore dell'Interè stato sentito in giornata dagli investigatoriSquadra Mobile di Milano come teste nell'ambito dell'che ha portato agli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta Ultrà - Simone Inzaghi convocato in questura : sarà interrogato sui 1500 biglietti dati alla Curva - Nella mattinata di mercoledì 9 settembre, l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, è stato sentito dalla Questura per le presunte pressioni che gli ultras nerazzurri gli avrebbero fatto per ottenere maggiori biglietti della finale di Champions League Manchester City-Inter.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Simone Inzaghi in questura a Milano : cosa sta succedendo - Un tranquillo giorno di ottobre, mentre il campionato di calcio italiano è fermo per la sosta nazionali, una notizia sorprende Milano e i tifosi dell’Inter: forse era già nell’aria, ma Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, è stato sentito. eu. . Leggi tutto Questo articolo Simone Inzaghi in questura a Milano: cosa sta succedendo è stato pubblicato prima Sportnews. (Sportnews.eu)

Simone Inzaghi interrogato dalla polizia sulle pressioni dei capi ultrà Inter : colloquio in un luogo top-secret - 200 tagliandi dalla società per poi lucrarci sopra con sovrapprezzi folli. I dirigenti delegati a tenere i rapporti con la curva hanno però ridimensionato le attese, fissando il numero a quota 800 (il 20% dei 4mila ticket affidati in totale alla gestione dell'Inter). E la questione Champions? Nei giorni successivi, il club darà il via libera per incrementare la quota ticket per la Nord: da 800 a ... (Ilgiorno.it)