Ilgiorno.it - Inchiesta curve, interrogato Simone Inzaghi: “Mai minacce o intimidazioni dagli ultras”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – Nessuna minaccia. Nessuna pressione indebita. Nessuna intimidazione. Solo richieste, da lui inquadrate nei rapporti tipici fra curva e squadra, evidentemente già visti in sue precedenti esperienze. Inter's coach(R) and CEO Giuseppe Marotta celebrate after winning the Coppa Italia Final soccer match against ACF Fiorentina at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 24 May 2023. ANSA/CLAUDIO PERI L’allenatore dell’Inter– non indagato – nell’rio di oggi, mercoledì 9 ottobre, nell’ambito dell’che ha decapitato i vertici dei gruppimilanesi, ha ammesso di aver avuto rapporti con i tifosi più caldi e, nello specifico, di aver parlato al telefono con Marco Ferdico, ex front man della Curva Nord.