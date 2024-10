Butac.it - Il siero e gli sportivi che cascano come mosche

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un lettore ci ha inviato una segnalazione su un video che circola su alcuni social network, questo: Nel video si vedono diversi casi diche crollano a terra all’improvviso durante partite di calcio, basket, tennis; i casi sono numerosi. Il nostro lettore ci scrive: “Buongiorno. Un novax di mia conoscenza ha condiviso questo video. Siete in grado di ricostruire a quali eventi e a quale periodo si riferiscono? Giusto per provare a smentire quanto affermato da certi individui.” Onestamente, la prima cosa che ci siamo domandati è stata: ha senso cercare singolo caso per singolo caso? Abbiamo deciso di percorrere un’altra strada, ovvero cercare casi dia cui fosse successa la stessa cosa, ma prima dell’avvento del vaccino anti-Covid.