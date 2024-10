Il Pulcinella di Gaetano Pesce a Napoli è costato 200mila euro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fanpage.it ha consultato gli atti del Comune: l’opera d’arte di Pesce installata in piazza Municipio è costata circa 200.000 €. Fanpage.it - Il Pulcinella di Gaetano Pesce a Napoli è costato 200mila euro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fanpage.it ha consultato gli atti del Comune: l’opera d’arte diinstallata in piazza Municipio è costata circa 200.000 €.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quanto costa il Pulcinella di Gaetano Pesce in piazza Municipio : 200 mila euro - Quanto è costato il Pulcinella di Gaetano Pesce in piazza Municipio: 157mila euro per l'allestimento e 36mila euro di guardiania.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Somiglia più ad un enorme fallo che al Pulcinella di Gaetano Pesce” : l’ultima opera dell’artista a Napoli scatena l’ironia sui social - Si chiamm pu Tu si ‘na cosa grande, giustamente e come lo vuoi chiamare. twitter. E non mancano anche nomi eccellenti, come quello dell’ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, che, riporta Fanpage, avrebbe partecipato ben volentieri all’ironia generalizzata sull’opera: “Napoli cresce: da Pistoletto a Pesce“. (Ilfattoquotidiano.it)

Il significato del Pulcinella stilizzato di Gaetano Pesce a Napoli e i commenti sul suo aspetto “fallace” - Il Pulcinella, infatti, ne contiene tutti gli elementi cardine, declinandoli in scala monumentale, nello spazio urbano. Sta facendo molto discutere la nuova installazione artistica Tu sì ‘na cosa grande dell’artista Gaetano Pesce, inaugurata dal 9 ottobre 2024 a Piazza Municipio, a Napoli. it. “Tu si ‘na cosa grande si potrebbe considerare una sorta di testamento artistico di Pesce, dal momento ... (Cinemaserietv.it)