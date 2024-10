Il cadavere nel bosco individuato dallo stesso cacciatore che trovò i resti di Iushra (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il cacciatore di Caino che domenica mattina ha individuato il cadavere di un uomo tra i boschi di Nave è lo stesso che, esattamente 4 anni fa, fu il primo a ritrovare i resti della povera Iushra Gazi, la ragazzina di 11 anni scomparsa il 19 luglio 2018 sull'Altopiano di Cariadeghe, a Serle. È Bresciatoday.it - Il cadavere nel bosco individuato dallo stesso cacciatore che trovò i resti di Iushra Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildi Caino che domenica mattina haildi un uomo tra i boschi di Nave è loche, esattamente 4 anni fa, fu il primo a ritrovare idella poveraGazi, la ragazzina di 11 anni scomparsa il 19 luglio 2018 sull'Altopiano di Cariadeghe, a Serle. È

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crollo a Saviano : individuato il cadavere della nonna dei bimbi morti - . Salvo il padre, Antonio Zotto ed un fratellino di 2 anni. I vigili stanno lavorando per estrarre il corpo senza vita mentre si lavora per cercare l’ultima dispersa. Ne crollo della palazzina avvenuto in seguito ad una esplosione questa mattina poco dopo le 7, sono morti due bambini della ... (Primacampania.it)

Crollo palazzina : individuato il cadavere dell’anziana - Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato individuato poco fa il cadavere della donna più anziana finita sotto le macerie nella palazzina crollata a Saviano. . it. I vigili stanno lavorando per estrarre il corpo senza vita mentre si lavora per cercare l’ultima dispersa. nche Crolla palazzina di due ... (Anteprima24.it)