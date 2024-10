Lanazione.it - I viaggiatori abbandonati : "Corse e ansia di non arrivare. Comunicazione da migliorare"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Luca il medico, Noah lo studente, Alessandro il ricercatore, Jasklo il colladautore specializzato. Sono (anche) loro i dannati della ferrovia Faentina, devastata dalle frane e dalle interruzioni. Da anni si scontrano con i disagi creati da una linea che funziona a singhiozzo e che si ferma ogni volta il rischio maltempo si abbatte sul territorio mugellano–romagnolo. Come arma di difesa usano la pazienza e come consolazione hanno la speranza, che purtroppo sembra consumarsi ogni giorno di più. Per raggiungere Faenza devono prendere la navetta e invece di mezz’ora impiegano 45–50 minuti, se tutto va bene. Alla stazione di Marradi tanti dei pendolari che dal Mugello e dai paesini intorno puntano la cittadina romagnola sono studenti. Per loroin orario è tutto. Lo sa bene Noah Morini, 18 anni, incontrato davanti alla stazione romagnola appena sceso dalla navetta sostitutiva.