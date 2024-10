Hockey, Jessica Campbell da record: è la prima donna sulla panchina di una squadra Nhl (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jessica Campbell continua a fare la storia dell’Hockey e stabilisce un nuovo primato. In quanto vice allenatore dei Seattle Kraken, è diventata la prima donna a sedere sulla panchina di una squadra della National Hockey League. La 32enne, che già nel 2022 fu ingaggiata come vice allenatore dei Coachella Valley Firebirds, ha continuato ad affiancare il capo coach Dan Byslma facendo così il suo debutto in Nhl. “Spero che in futuro ci sia spazio anche per altre donne. Basta guardarsi intorno per vedere che ci sono tante donne che svolgono un lavoro eccellente” ha dichiarato Campbell. Hockey, Jessica Campbell da record: è la prima donna sulla panchina di una squadra Nhl SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)continua a fare la storia dell’e stabilisce un nuovoto. In quanto vice allenatore dei Seattle Kraken, è diventata laa sederedi unadella NationalLeague. La 32enne, che già nel 2022 fu ingaggiata come vice allenatore dei Coachella Valley Firebirds, ha continuato ad affiancare il capo coach Dan Byslma facendo così il suo debutto in Nhl. “Spero che in futuro ci sia spazio anche per altre donne. Basta guardarsi intorno per vedere che ci sono tante donne che svolgono un lavoro eccellente” ha dichiaratoda: è ladi unaNhl SportFace.

