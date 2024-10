Liberoquotidiano.it - Hanno ucciso l'uomo ragno, la serie sugli 883 è bella come loro: 8 puntate che volano via

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Se ancora non ve ne foste accorti, ve lo diciamo noi: sta arrivando una883. Il battage pubblicitario è stato inspiegabilmente impercettibile e vai a capire perché. Non è vero, tra un po' ti mandavano Claudio Cecchetto sotto casa, ma il motivo è nobile: ci tengono a farti ingoiare cucchiaiate di malinconia Anni 90. Ah, che meraviglia. L'ambaradan esce venerdì e va in onda su Sky, trattasi di ottoveloci-veloci firmate Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, Mixed by Erry) chel'ambizione di farti tornare indietro nel tempo per rivivere la storia (in parte romanzata, ci mancherebbe) di'sti due sfigatelli che alla fine sono tutto tranne che sfigatelli. Bene, partiamo dalla fine, ovvero dalla domanda che dovrebbe sempre indirizzare ogni nostra scelta prima di pigiare “play”: ne vale la pena? Sì, ne vale la pena.