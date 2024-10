Quotidiano.net - Halloween, giro d'affari che non conosce crisi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – È la ricorrenza anglosassone più nota al mondo, raccontata in tanti film con le sue ambientazioni gotiche. Deve la sua origine alla festa del nuovo anno per il popolo celtico, detta Samhain, ma a tutti è nota oggi come. Il nome è probabilmente derivato da “All Hallows Eve”, ovvero “Vigilia di ogni santi”, e dagli anni Duemila è ormai una delle feste più amate anche in Italia. Come si festeggia in Italia? Se all'inizio era vista come una festa per bambini, innel quartiere a chiedere “dolcetto o scherzetto?”, oggi in Italia la festa diha fondamentalmente sostituito il Carnevale e le feste a tema per gli adulti, o vi si è quantomeno aggiunta andando a perdere l'ancestrale significato di fine della stagione dei raccolti. Sono infatti sempre di più le persone che festeggiano mascherandosi, scegliendo abiti macabri o noir.