"Guardate, tutta Italia deve vedere". A Uomini e Donne spunta un completino intimo e Tina Cipollari impazzisce (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Guardate, tutta Italia deve vedere". Così, con queste parole, ma soprattutto sventolando un completino intimo in pizzo lilla davanti al pubblico presente in studio, Tina Cipollari a Uomini e Donne. È stata sicuramente una puntata movimentata, ma è chiaro che pochi si aspettavano di assistere a uno show del genere. Tutto inizia da un regalo. La puntata si è infatti aperta con il cavaliere e la dama al centro dello studio. Stiamo ovviamente parlando di Valerio e Gemma Galgani. La conoscenza tra i due sembra che stia proseguendo e a gonfie vele. Il nuovo protagonista ha infatti inviato dei messaggi importanti alla dama, affermando di essersi quasi innamorato di lei. Leggi anche: "La chiudiamo qui".

