Giovani danneggiano il campetto da basket e il sindaco li denuncia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella notte tra sabato e domenica, alcuni ragazzi si sono avventurati nel campo da basket adiacente all’ex scuola media "P.D. Frattini", a Legnago, danneggiando uno dei canestri fino a staccarlo. Questi lo avrebbero mostrato poi come un trofeo agli avventori del "baracchino" situato in viale Veronasera.it - Giovani danneggiano il campetto da basket e il sindaco li denuncia Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella notte tra sabato e domenica, alcuni ragazzi si sono avventurati nel campo daadiacente all’ex scuola media "P.D. Frattini", a Legnago, danneggiando uno dei canestri fino a staccarlo. Questi lo avrebbero mostrato poi come un trofeo agli avventori del "baracchino" situato in viale

