Giorgetti: “Nuovi dati Istat mostrano che è difficile la crescita del Pil dell’1% nel 2024” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro dell'economia ha dichiarato inoltre che il governo pensa di poter raggiungere l'obiettivo della riduzione del rapporto tra indebitamento netto e il Pil più velocemente e togliere l’Italia dalla procedura di deficit eccessivo a partire dal 2027 L'articolo Giorgetti: “Nuovi dati Istat mostrano che è difficile la crescita del Pil dell’1% nel 2024” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Giorgetti: “Nuovi dati Istat mostrano che è difficile la crescita del Pil dell’1% nel 2024” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ministro dell'economia ha dichiarato inoltre che il governo pensa di poter raggiungere l'obiettivo della riduzione del rapporto tra indebitamento netto e il Pil più velocemente e togliere l’Italia dalla procedura di deficit eccessivo a partire dal 2027 L'articolo: “che èladel Pilnel” proviene da Il Difforme.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lega - Stefani e Durigon nuovi vicesegretari al posto di Giorgetti e Fontana - (Adnkronos) – Sono il deputato veneto Alberto Stefani, coordinatore regionale, e Claudio Durigon, sottosegretario al ministero del Lavoro i due nuovi vicesegretari della Lega, che affiancheranno Matteo Salvini. A quanto apprende l'AdnKronos, nel corso del consiglio federale in corso alla Camera, il ... (Periodicodaily.com)

Cambio nella Lega. Salvini nomina Durigon e Stefani nuovi vice segretari al posto di Giorgetti e Fontana - L'avvicendamento, annunciato ufficialmente nel corso del Consiglio federale di questa mattina, era necessario in quanto Giorgetti e Fontana ricoprono due importanti incarichi istituzionali: ministro dell'Economia e presidente della Camera. Come anticipato dal Foglio, Matteo Salvini cambia due ... (Ilfoglio.it)

Pensioni - freno a nuovi scivoli. Giorgetti : «Pesa la demografia». Possibili conferme per Quota 103 e Opzione donna - Giancarlo Giorgetti sulle pensioni ha iniziato ad usare lo stesso linguaggio franco che fino ad ora aveva riservato al Superbonus. E si sa come è andata a finire per il 110 per cento.... (Ilmessaggero.it)