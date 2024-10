Fiumicino | La città che lavora dice ‘no’ al porto crocieristico

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – “Ho seguito le recenti e numerose dichiarazioni che si sono accavallate in questi giorni. La prima che mi ha confuso è quella del consigliere Calicchio sulla legge del 2020 che secondo sue dichiarazioni parla di questocome opportunità. Andandomela a cercare non ho trovato nulla sul progetto die con mia grande sorpresa ho scoperto che la dittaWaterfront è stata creata a fine 2021, quindi un anno dopo la legge in questione. E in questa fantomatica legge, si parla in due righe di categorie portuali e nulla più. Devo dire, poi, da fiumicinese che il fatto che Confesercenti o Federalberghi o chiccessia mi venga a dire che mi devo trovare unsotto il naso per il loro personale guadagno e interesse vorrei chiedere a loro: dove abitate? Chiaramente non a Isola Sacra“.