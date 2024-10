Ilrestodelcarlino.it - Ferrerio, la condanna all’aggressore: “Passalacqua sapeva di poter uccidere”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bologna, 9 ottobre 2024 – “La condotta violenta dell’imputato Nicolòè la causa unica ed esclusiva dei traumi subiti da Davidee anche la preesistente osteogenesi imperfetta a carico della vittima non può fare ritenere il percorso causale lesivo anomalo o eccezionale”. Ossia: il giovane bolognese di 22 anni è ora in coma irreversibile non perché affetto, in forma lieve, da una patologia che rende le ossa più fragili del normale e che potrebbe avere acuito gli esiti dell’aggressione subita a Crotone l’11 agosto 2022 – una tesi in parte emersa dalla perizia medico-legale del professor Francesco Introna –, bensì dalla violenza del pugno di, 24 anni, che quella tragica sera lo assalì scambiandolo per lo spasimante misterioso della ragazzina che gli piaceva e che lui voleva perciò “punire”.da due anni versa in un letto d’ospedale: non si sveglierà.