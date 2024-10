Ferragni e Fedez, arriva il divorzio: “Chiesta cifra record per il mantenimento” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chiara Ferragni e Fedez sembrano aver fatto passi avanti verso la separazione consensuale, principalmente per il bene dei figli, Leone e Vittoria. Secondo un servizio di Chi, i due starebbero raggiungendo un accordo basato sull’affidamento congiunto, che permetterebbe ad entrambi di mantenere una presenza significativa nella vita dei bambini. L’ipotesi iniziale di Fedez come “padre a tempo determinato” è stata quindi superata, ei due sarebbero pronti a condividere equamente le responsabilità genitoriali.Leggi anche: Fedez-Ferragni, cambia tutto: dalla lite per gli assegni a l’accordo a sorpresa. La decisione Fedez, inoltre, si sarebbe impegnato a coprire le spese extra come quelle scolastiche, mediche e sportive. L’assegno mensile richiesto da Chiara Ferragni per il mantenimento dei figli si aggiungerebbe intorno ai 20mila euro. Thesocialpost.it - Ferragni e Fedez, arriva il divorzio: “Chiesta cifra record per il mantenimento” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chiarasembrano aver fatto passi avanti verso la separazione consensuale, principalmente per il bene dei figli, Leone e Vittoria. Secondo un servizio di Chi, i due starebbero raggiungendo un accordo basato sull’affidamento congiunto, che permetterebbe ad entrambi di mantenere una presenza significativa nella vita dei bambini. L’ipotesi iniziale dicome “padre a tempo determinato” è stata quindi superata, ei due sarebbero pronti a condividere equamente le responsabilità genitoriali.Leggi anche:, cambia tutto: dalla lite per gli assegni a l’accordo a sorpresa. La decisione, inoltre, si sarebbe impegnato a coprire le spese extra come quelle scolastiche, mediche e sportive. L’assegno mensile richiesto da Chiaraper ildei figli si aggiungerebbe intorno ai 20mila euro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Chiara Ferragni e Fedez vicini al divorzio : la cifra chiesta per il mantenimento - l'affido di Leone e Vittoria - L'accordo di divorzio per Chiara Ferragni e Fedez sembra sempre piĂą vicino. Nonostante il momento professionale non buono, sembra che i due ex vogliano ora fare di tutto per accelerare un accordo, e sembra anche che abbiano rivisto i termini per l'affido dei due bambini. Gli ex Ferragnez sarebbero vicini all'accordo di separazione, che nel frattempo sarebbe cambiato rispetto a qualche settimana ... (Movieplayer.it)

Chiara Ferragni e Fedez - è l’ora del divorzio : lei va dall’avvocato con la mamma - c’è tensione - Insomma, le cose non potrebbero essere più chiare di così. A questo, poi, si aggiungono dei dettagli sull’assegno di mantenimento: secondo alcuni, Chiara Ferragni avrebbe chiesto 20mila euro mensili all’ex marito che, però, si sarebbe categoricamente rifiutato, offrendone invece “solamente” 5mila, ma chiarendo che si renderebbe disponibile a pagare le spese sanitarie, sportive e scolastiche dei ... (Donnapop.it)

La mossa di Ferragni : ecco le spese che si accollerà pur di chiudere in fretta con Fedez. Verso l’interrogatorio per il Pandorogate - Con la chiusura dell’inchiesta per truffa aggravata, Chiara Ferragni intende arrivare presto a un accordo di separazione con il futuro ex marito Federico Lucia, in arte Fedez che, del resto ha pure lui i suoi guai con la questione delle guardie del corpo ultras. Gli ex Ferragnez puntano quindi un addio pacifico separandosi in modo consensuale. (Milleunadonna.it)