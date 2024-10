Espulso l’imam pro Hamas tutto casa e jihad (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Decreto di allontanamento del Viminale per Zulfiqar Khan, leader islamico che a Bologna esaltava il martirio. Salvini: «Finalmente rispedito a casa». Il suo avvocato parla di «reati d’opinione», ma emergono contatti «con para terroristi e possibili infiltrazioni». Laverita.info - Espulso l’imam pro Hamas tutto casa e jihad Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Decreto di allontanamento del Viminale per Zulfiqar Khan, leader islamico che a Bologna esaltava il martirio. Salvini: «Finalmente rispedito a». Il suo avvocato parla di «reati d’opinione», ma emergono contatti «con para terroristi e possibili infiltrazioni».

Zulfiqar Khan - l’imam di Bologna espulso dall’Italia. «Rivendicava il suo sostegno ad Hamas» - Il pachistano Zulfiqar Khan, imam della moschea di via Jacopo di Paolo a Bologna, è stato portato in Questura per essere espulso. . A darne notizia è un comunicato, diramato dal suo difensore Francesco Murru, che parla del «ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione». (Open.online)

Zulfiqar Khan - l’imam di Bologna espulso dall’Italia. «Rivendicava il suo sostegno ad Hamas» - (foto di repertorio EPA/BILAWAL ARBAB) L'articolo Zulfiqar Khan, l’imam di Bologna espulso dall’Italia. A darne notizia è un comunicato, diramato dal suo difensore Francesco Murru, che parla del «ritorno ad uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione». Secondo il decreto di allontanamento firmato dal ministro dell’Interno Zulfiqar ha manifestato «una visione integralista del ... (Open.online)

Bologna - espulso l’imam. Salvini esulta : “Finalmente lo abbiamo rispedito a casa” - Su questi temi Fratelli d’Italia non arretrerà di un millimetro”, conclude. “Ringraziamo il ministro dell’Interno Piantedosi per l’attenzione dedicata a questa vicenda e per aver preso le necessarie misure di espulsione. L'articolo Bologna, espulso l’imam. “Avevamo segnalato con la nostra interrogazione al ministro dell’Interno la pericolosità sociale di questo predicatore di odio, che ... (Dayitalianews.com)