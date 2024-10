Emily in Paris, rabbia Macron: “Non ha senso a Roma, resti qui” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La moglie del presidente francese avrà un ruolo nella quinta stagione Tra i molti argomenti toccati dal presidente Emmanuel Macron, nella sua intervista a Variety, c'è anche 'Emily in Paris'. Il leader dell'Eliseo non sembra aver preso bene infatti la scelta di Netflix di spostare definitivamente l'ambientazione della fortunata serie tv americana, prossima alla sua Sbircialanotizia.it - Emily in Paris, rabbia Macron: “Non ha senso a Roma, resti qui” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La moglie del presidente francese avrà un ruolo nella quinta stagione Tra i molti argomenti toccati dal presidente Emmanuel, nella sua intervista a Variety, c'è anche 'in'. Il leader dell'Eliseo non sembra aver preso bene infatti la scelta di Netflix di spostare definitivamente l'ambientazione della fortunata serie tv americana, prossima alla sua

