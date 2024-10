Romadailynews.it - “Dio é una signora di mezza età” di e con Emanuela Grimalda dal 15 al 18 ottobre al Teatro de’ Servi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) -La Contradastabile di Trieste presenta DIO È UNADIETÀ di e conregia di Massimo Navone DAL 15 AL 18DE’-ROMA Debutta alde’dal 15 al 18con il suo spettacolo DIO E’ UNADIETA’, diretta da Massimo Navone. I tempi si sono fatti abbastanza duri per cercare di riderne con brio e intelligenza. Questo monologo a 5 personaggi ci fa ridere di noi. In un mondo impazzito peggio della maionese, dove è difficile destreggiarsi, ci fornisce un esilarante manuale di sopravvivenza contemporanea. E allora forse possiamo, attraverso una galleria di personaggi “matti e disperatissimi”, sempre in bilico tra pagare le bollette e il bisogno di Eternità, trovare una via d’uscita.