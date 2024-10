Controlli serrati dei Carabinieri: uomo in stato di ebbrezza e imbrattatore denunciati (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Teramo - A Pineto e Teramo, l'attività dei Carabinieri porta a denunce per eccesso di velocità, alcol e vandalismo, a tutela della sicurezza pubblica. I Carabinieri hanno effettuato Controlli intensificati sulla SS 16, rintracciando un'auto che viaggiava a velocità sostenuta e compiva sorpassi pericolosi. Dopo un breve inseguimento, le forze dell'ordine sono riuscite a fermare il veicolo e a sottoporre il conducente al test dell’etilometro. I risultati hanno rivelato un tasso alcolico tre volte superiore al limite consentito, con la seconda misurazione che ha mostrato addirittura un incremento. Di conseguenza, il soggetto è stato privato della patente di guida e segnalato all'Autorità Giudiziaria. Abruzzo24ore.tv - Controlli serrati dei Carabinieri: uomo in stato di ebbrezza e imbrattatore denunciati Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Teramo - A Pineto e Teramo, l'attività deiporta a denunce per eccesso di velocità, alcol e vandalismo, a tutela della sicurezza pubblica. Ihanno effettuatointensificati sulla SS 16, rintracciando un'auto che viaggiava a velocità sostenuta e compiva sorpassi pericolosi. Dopo un breve inseguimento, le forze dell'ordine sono riuscite a fermare il veicolo e a sottoporre il conducente al test dell’etilometro. I risultati hanno rivelato un tasso alcolico tre volte superiore al limite consentito, con la seconda misurazione che ha mostrato addirittura un incremento. Di conseguenza, il soggetto èprivato della patente di guida e segnalato all'Autorità Giudiziaria.

