Thesocialpost.it - Consulta, l’ira di Meloni dopo la mancata elezione: “Almeno 20 voti mancanti”, caccia ai traditori

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pochi istanti prima della sentenza, Luca Ciriani si concentra, quasi in preghiera, dinanzi all’ingresso dell’Aula di Montecitorio. Alle sue spalle, si accumulano giornate e notti difficili, caratterizzate da chat compromettenti, sospetti e accuse reciproche. I cronisti incalzano il ministro, chiedendogli se l’del giudice mancante per larappresenti una battuta d’arresto per Giorgia. Con le mani unite, Ciriani continua a sperare in un colpo di scena: «Se la maggioranza ha votato compatta, ad eccezione di chi è malato o in missione, per noi è un segnale positivo». Poco, i risultati del voto rivelano che il «segnale» è stato fornito dalle opposizioni.