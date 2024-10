Donnapop.it - Chiara Ferragni e Fedez, è l’ora del divorzio: lei va dall’avvocato con la mamma, c’è tensione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ci siamo: ildiè ormai pronto per essere ufficializzato, cosa succede a Milano? Come sappiamo, negli ultimi mesi l’influencer di Cremona e l’ex marito hanno dato da parlare a tutta Italia: la loro separazione è arrivata dopo lo scandalo che ha coinvoltoe la famosa azienda dolciaria Balocco e in tanti hanno giudicato male la decisione del rapper di lasciare il tetto coniugale in un momento così delicato. Dopo i primi attimi di silenzio,e l’ex moglie hanno iniziato a lanciarsi frecciatine via Instagram, scadendo nel più becero dei comportamenti. Ancora, poi, si è parlato di diversi flirt attribuiti a lui e, di recente, anche quello con Silvio Campara per ciò che riguarda lei. Insomma, le cose non potrebbero essere più chiare di così. È finito il tempo dei Ferragnez:sono ufficialmente ex.