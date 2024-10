Ilrestodelcarlino.it - Che stangata per Palladini. Quattro turni di squalifica

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) E’ costata molto cara ad Ottaviol’espulsione rimediata a Fossombrone. Il tecnico della Samb era stato cacciato dal campo per proteste dall’arbitro Toselli di Gradisca d’Isonzo appena dopo il gol del 2-2 dei metaurensi.non potrà sedersi in panchina per un mese. Il giudice sportivo lo ha punito congiornate di"per avere rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del direttore di gara". Il tecnico rossoblù al termine del match del Bonci aveva commentato così la sua espulsione. "Mi sono lamentato con il direttore di gara per alcune rimesse laterali del Fossombrone perché entravano sempre in campo sul fallo laterale ed al segnalinee gli ho detto di segnalarne almeno una. E l’arbitro mi ha mostrato il cartellino rosso".