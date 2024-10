Casalino: “Smentisco incarico di Conte per trattare con Grillo” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La faida tra Conte e Grillo continua e si cercano pacificatori. Ma smentire una notizia è mandarla virale una seconda volta L'articolo Casalino: “Smentisco incarico di Conte per trattare con Grillo” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Casalino: “Smentisco incarico di Conte per trattare con Grillo” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La faida tracontinua e si cercano pacificatori. Ma smentire una notizia è mandarla virale una seconda volta L'articolo: “dipercon” proviene da Il Difforme.

M5S - dal caos al Casalino : Rocco torna - parla - attacca Conte - poi smentisce e torna all’ovile… - Casalino e Conte, arriva la smentita: nessuna distanza “Devo fare una smentita pubblica riguardo all’articolo de ‘Il Foglio’, che ha riportato erroneamente una mia presunta critica alla linea politica di Conte. Infine, dice che “c’è entusiasmo per questa nuova fase. Al contrario, condivido pienamente la linea politica del Movimento sotto la sua guida”, precisa Rocco Casalino. (Secoloditalia.it)

Casalino : "Mi spiace per la guerra Grillo-Conte. Stiamo sbagliando linea politica" - “Sono amareggiato”. Assiste, silenzioso e un po’ in pena tra i busti del Senato, alla guerra micidiale in corso tra Giuseppe Conte, di cui è stato portavoce a Palazzo Chigi, e Bepp... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)