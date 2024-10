Calciomercato Milan, sirene estere per Calabria: il futuro del capitano e terzino di Fonseca (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giocatore rossonero potrebbe salutare la sua squadra del cuore per accasarsi altrove. Le ultime Davide Calabria, terzino del Milan, potrebbe salutare i rossoneri e anche l’Italia trasferendosi altrove. Secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore è stato richiesto dal Galatasaray dove attualmente ci sono Osimhen, Mertens e Icardi tra gli altri. Calabria ha il contratto in Calcionews24.com - Calciomercato Milan, sirene estere per Calabria: il futuro del capitano e terzino di Fonseca Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il giocatore rossonero potrebbe salutare la sua squadra del cuore per accasarsi altrove. Le ultime Davidedel, potrebbe salutare i rossoneri e anche l’Italia trasferendosi altrove. Secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore è stato richiesto dal Galatasaray dove attualmente ci sono Osimhen, Mertens e Icardi tra gli altri.ha il contratto in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Inchiesta Ultras Milan - Calabria atteso in Procura : e occhio all’articolo 4 … - Davide Calabria, capitano del Milan, sarebbe atteso in procura in questa sosta per le Nazionali nell'ambito dell'inchiesta sugli Ultras. (Pianetamilan.it)

Rinnovo Calabria incerto : quale futuro per il capitano del Milan? - Il rinnovo di Davide Calabria con il Milan ha raggiunto un punto fermo, e le prospettive non sembrano favorevoli. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan - Kieran Trippier è il dopo Davide Calabria? La situazione - In quella attuale, invece, Trippier è stato schierato in ben 5 occasioni in Premier League. Nella scorsa stagione, il classe 1990 inglese ha collezionato 28 presenze in campionato condite da 1 goal e ben 10 assist. it (@dailymilan. Calciomercato Milan, il terzino inglese Kieran Trippier piace a Moncada e potrebbe essere lui il dopo Davide Calabria. (Dailymilan.it)