Calcio, trovato morto in Grecia George Baldock: il difensore aveva 31 anni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una tragica notizia scuote il mondo del Calcio: George Baldock, difensore del Panathinaikos, è stato trovato morto nella sua casa di Glifada, nella periferia di Atene. A rinvenire il corpo, dentro la piscina, è stato un amico, allertato dalla moglie del calciatore, che ancora vive in Inghilterra e aveva lanciato l’allarme dopo una serie di chiamate senza risposta. Baldock aveva 31 anni ed aveva militato per tutta la sua carriera in Inghilterra, specialmente con la maglia dello Sheffield United. Quest’estate era invece approdato in Grecia, paese di cui era originario tanto da essere naturalizzato e collezionare 12 presenze con la Nazionale. I media locali fanno sapere che è stata avviata un’indagine per fare luce sulle cause della morte. Calcio, trovato morto in Grecia George Baldock: il difensore aveva 31 anni SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una tragica notizia scuote il mondo deldel Panathinaikos, è statonella sua casa di Glifada, nella periferia di Atene. A rinvenire il corpo, dentro la piscina, è stato un amico, allertato dalla moglie del calciatore, che ancora vive in Inghilterra elanciato l’allarme dopo una serie di chiamate senza risposta.31edmilitato per tutta la sua carriera in Inghilterra, specialmente con la maglia dello Sheffield United. Quest’estate era invece approdato in, paese di cui era originario tanto da essere naturalizzato e collezionare 12 presenze con la Nazionale. I media locali fanno sapere che è stata avviata un’indagine per fare luce sulle cause della morte.in: il31SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Bologna - Beukema firmerà per quella big. Trovato già il nuovo sostituto - Calciomercato Bologna, Beukema pronto a dire addio ai rossoblu. Ecco chi potrebbe essere il sostituto in casa emiliana Il calciomercato Bologna sta vedendo i rossoblu progettare quelle che saranno le prossime operazioni sia in entrata che in uscita: soprattutto per quanto concerne il reparto difensivo. (Calcionews24.com)

“Trovato senza vita in un hotel”. Lutto nel calcio italiano - morto l’ex calciatore : “Aveva una ferita alla testa” - Leggi anche: “È morto durante la partita”. Capone, nonostante non sia mai diventato una stella di prima grandezza del calcio italiano, è sempre stato apprezzato per la sua serietà professionale, la dedizione al lavoro e la capacità di adattarsi a diversi contesti calcistici. Un grande dolore per i colleghi e gli amici: “Il Cagliari Calcio – si legge sul sito della società – apprende ... (Caffeinamagazine.it)

Calciomercato Genoa - trovato il SOSTITUTO di Ruslan Malinovskyi. Rossoblu pronti all’acquisto? - Individuato un giocatore tra gli SVINCOLATI Il calciomercato Genoa non si è fermato, soprattutto dopo l’infortunio del trequartista Ruslan Malinovskyi (operato domenica scorsa): serve un degno erede in attacco per compensare al meglio tale assenza, e secondo quanto riportato da Telenord il sostituto è già stato […]. (Calcionews24.com)

Allenatore arrestato a Napoli per violenza sessuale in una scuola calcio : trovato materiale pedopornografico - Un uomo è stato arrestato dalla polizia a Napoli con l'accusa di aver abusato un suo allievo della scuola calcio. (Notizie.virgilio.it)

Calciomercato - Adam Ounas ha trovato squadra : c’è una brutta notizia per il Napoli - Dovrebbero quindi scendere in campo tanti calciatori che hanno avuto poco spazio fin qui in campionato. L’essersi svincolato e accasato a parametro zero alla formazione greca, fa di fatto decadere questa clausola in favore dei partenopei, che così non otterranno vantaggi dal suo trasferimento. Ounas, ex attaccante del Napoli – Lapresse – SpazioNapoli. (Spazionapoli.it)