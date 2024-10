Calcio a 5 Nella Coppa Toscana di Serie C2. Massa resta imbattuto ma esce di scena. Differenza reti letale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Futsal Massa 3 Futsal Viareggio 3 FUTSAL Massa 3 FUTSAL VIAREGGIO 3 FUTSAL Massa: Vannucci, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Pintore, Mussi Gab., Giovannetti, Baracca, Mussi Gio., Ammannati, Puglione. All. Aliboni. FUTSAL VIAREGGIO: Marioni, Lippi, Scardina, Ricci, Ratti, Petri, Laras, Iovino, Francini, Amadei, Gemignani, Della Casa Marchi. All. Bonuccelli. Marcatori: Ammannati (M), Puglione (M), autogol Lippi (M), Laras 2 (V), Gemignani (V). Massa – Eliminazione beffa per il Futsal Massa che esce dalla Coppa Toscana di Serie C2 all’ultimo minuto e da imbattuto. Il triangolare se lo aggiudica il Futsal Viareggio che aveva battuto il Five To Five con un maggior scarto di reti rispetto ai massesi. Il match è stato molto combattuto, anche agonisticamente, ed ha visto i ragazzi del coach Giacomo Aliboni inizialmente sotto nel punteggio ma abili a ribaltarlo (2-1). Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Nella Coppa Toscana di Serie C2. Massa resta imbattuto ma esce di scena. Differenza reti letale Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Futsal3 Futsal Viareggio 3 FUTSAL3 FUTSAL VIAREGGIO 3 FUTSAL: Vannucci, Bertipagani, Vignali, Gazzoli, Pintore, Mussi Gab., Giovannetti, Baracca, Mussi Gio., Ammannati, Puglione. All. Aliboni. FUTSAL VIAREGGIO: Marioni, Lippi, Scardina, Ricci, Ratti, Petri, Laras, Iovino, Francini, Amadei, Gemignani, Della Casa Marchi. All. Bonuccelli. Marcatori: Ammannati (M), Puglione (M), autogol Lippi (M), Laras 2 (V), Gemignani (V).– Eliminazione beffa per il FutsalchedalladiC2 all’ultimo minuto e da. Il triangolare se lo aggiudica il Futsal Viareggio che aveva battuto il Five To Five con un maggior scarto dirispetto ai massesi. Il match è stato molto combattuto, anche agonisticamente, ed ha visto i ragazzi del coach Giacomo Aliboni inizialmente sotto nel punteggio ma abili a ribaltarlo (2-1).

