Caccia ai cinghiali sospesa per garantire la sicurezza dell'orso nel Parco Nazionale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Aquila - L'Ambito territoriale di Avezzano posticipa l'inizio della Caccia accogliendo la richiesta del Parco Nazionale. Regione Abruzzo ancora silente. Rimandato l'inizio della Caccia al cinghiale nelle aree frequentate dagli orsi, per consentire la salvaguardia dell'animale-simbolo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm). La decisione è stata presa dall'Ambito Territoriale di Caccia (Atc) di Avezzano, che ha accolto la richiesta promossa dal Parco stesso e da numerose associazioni ambientaliste. La sospensione durerà venti giorni, un intervallo che evita sovrapposizioni con l’inizio del periodo di letargo degli orsi, previsto nelle settimane successive. A sollecitare l'intervento erano state undici associazioni ambientaliste, che avevano inviato una richiesta formale alla Regione Abruzzo. Abruzzo24ore.tv - Caccia ai cinghiali sospesa per garantire la sicurezza dell'orso nel Parco Nazionale Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'Aquila - L'Ambito territoriale di Avezzano posticipa l'inizioaccogliendo la richiesta del. Regione Abruzzo ancora silente. Rimandato l'inizioal cinghiale nelle aree frequentate dagli orsi, per consentire la salvaguardia'animale-simbolo deld'Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm). La decisione è stata presa dall'Ambito Territoriale di(Atc) di Avezzano, che ha accolto la richiesta promossa dalstesso e da numerose associazioni ambientaliste. La sospensione durerà venti giorni, un intervallo che evita sovrapposizioni con l’inizio del periodo di letargo degli orsi, previsto nelle settimane successive. A sollecitare l'intervento erano state undici associazioni ambientaliste, che avevano inviato una richiesta formale alla Regione Abruzzo.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torre Angela : la destra caccia le associazioni dal Parco Calimera per fare spazio alla Chiesa Evangelica - Le associazioni che trovavano spazio nel Parco Calimera non hanno più una casa, mentre i locali vengono affidati per "custodia e guardiania" alla Chiesa Evangelica che però vi esercita regolarmente le attività di culto. Continua a leggere . Dopo vent'anni viene cancellata l'unica esperienza di ... (Fanpage.it)

Parco delle Cave - laghetto inquinato : caccia all’eco-vandalo - . Colpa di uno sversamento di idrocarburi e altre sostanze chimiche nello specchio d’acqua. Le operazioni sono state effettuate per tutto il pomeriggio fino a sera in sinergia con i Vigili del Fuoco, i sommozzatori della protezione civile S. Una chiazza violacea e schiuma sono comparsi ... (Ilgiorno.it)

Minorenne palpeggiato al parco : i carabinieri a caccia del responsabile - Stanno indagando i carabinieri su inquietante episodio avvenuto nei giorni scorsi nel parco di Aprilia, in via dei Mille, dove un uomo avrebbe palpeggiato un minorenne. Secondo le prime informazioni, riportate dal quotidiano Latina Oggi e verificate da Latina Today, il ragazzo avrebbe scambiato... (Latinatoday.it)

Adolescente palpeggiato al parco in provincia di Latina : è caccia al molestatore - Indagini in corso Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche del giovane immigrato per identificarlo e chiarire la sua versione dei fatti. Il giovane ha reagito con fermezza, respingendo l’aggressore, che avrebbe provato ad andare oltre. I Carabinieri della sezione Radiomobile, allertati ... (Dayitalianews.com)

«Dai bagni al verde - parco Suardi trascurato». Comune a caccia dei fondi - LA SEGNALAZIONE . I cittadini pubblicano sui social le foto, segnalando come l’area verde abbia una serie di problemi. L’assessore Ruzzini: «Riqualificazione complessiva da 4 milioni di euro, intanto interverremo dove si può». (Ecodibergamo.it)