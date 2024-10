Bolelli e Vavassori ai quarti a Shanghai matematica la qualificazione alle Atp Finals

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Simonee Andreasono qualificatiAtp2024. Dopo la vittoria contro i cinesi Wang/Zhou nel secondo turno del Masters 1000 di, il duo italiano ha raggiunto la sogliaper accedere al torneo che vedrà sfidarsi a Torino le migliori otto coppie della stagione. Aidi finale sarà sfida con gli argentini Gonzalez/Molteni. In attesa dellaanche per Jasmine Paolini nel singolare, a Torino potrebbe esserci en plein di azzurri in tutte le specialità: Jannik Sinner da numero 1 nel singolare, Errani e Paolini da numeri 3 nel doppio femminile eda numeri 3 nel doppio maschile. Persarà un ritorno dopo l’esperienza con Fognini nel 2015 che terminò con l’eliminazione ai gironi ma anche con la prima vittoria per una coppia italiana, ottenuta contro Bopanna e Mergea.