Belinelli | Paura di smettere non so cosa farò dopo

"Hodi. Vorrei che non succedesse mai, perchénon so. Gli Stati Uniti mi hanno dato tanto, mi hanno fatto conoscere tante persone. Ci sono stato bene, anche se ogni volta che venivo via da Bologna piangevo. All'inizio venivo criticato. Si diceva che non avessi il fisico né il carattere, che non ero abbastanza aggressivo. Non ho risposto a parole ma con i fatti sul campo. Qui a Bologna voglio far vedere in ogni allenamento che sono ancora capace di aiutare la squadra a vincere. La scorsa stagione ci sono riuscito, ho avuto la forza di dimostrare che potevo essere ancora importante". Così la guardia della Virtus Bologna Marcosi è raccontato in un'intervista a Vogue.