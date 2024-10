Ballando con le Stelle, dieta lampo per Alan Friedman: la storia d’amore con la moglie Gabriella (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alan Friedman è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Nello studio Rai ha raccontato la propria esperienza a Ballando con le Stelle, e non solo. Spazio anche alla sua vita privata, con tanto di raffronto tra mondo televisivo e politico. La dieta di Alan Friedman Non appena entrato in studio, Alan Friedman ha subito fatto sfoggio del suo fisico. È cambiato notevolmente rispetto agli ultimi anni ed è tutto merito di Ballando con le Stelle. Ha ricevuto i complimenti di Caterina Balivo e gli applausi del pubblico, anche se un ruolo cruciale lo ha giocato sua moglie Gabriella. Quando Milly Carlucci gli ha proposto di prendere parte al suo programma, la risposta d’istinto del giornalista è stata negativa. Fuori forma, in sovrappeso e decisamente non pronto a fronteggiare una prova di questo calibro. Dilei.it - Ballando con le Stelle, dieta lampo per Alan Friedman: la storia d’amore con la moglie Gabriella Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)è stato ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Nello studio Rai ha raccontato la propria esperienza acon le, e non solo. Spazio anche alla sua vita privata, con tanto di raffronto tra mondo televisivo e politico. LadiNon appena entrato in studio,ha subito fatto sfoggio del suo fisico. È cambiato notevolmente rispetto agli ultimi anni ed è tutto merito dicon le. Ha ricevuto i complimenti di Caterina Balivo e gli applausi del pubblico, anche se un ruolo cruciale lo ha giocato sua. Quando Milly Carlucci gli ha proposto di prendere parte al suo programma, la risposta d’istinto del giornalista è stata negativa. Fuori forma, in sovrappeso e decisamente non pronto a fronteggiare una prova di questo calibro.

