Ballando con le stelle Benedetta Parodi e Fabio Caressa presto in pista | l’annuncio di Milly Carlucci

L'edizione 2024 di Ballando con le stelle è un pieno svolgimento e, ogni settimana, presenta ai telespettatori delle sorprese e dei colpi di scena sia in pista, che fuori dalla stessa. Anche nella puntata di sabato 12 ottobre 2024, Milly Carlucci ha deciso di sorprendere i tanti affezionati telespettatori del programma televisivo con la presenza di una coppia di ospiti davvero speciali. Si tratta di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, insieme nella vita e, adesso, anche nella pista da ballo. La conduttrice e il giornalista sportivo, infatti, ricopriranno il ruolo di ballerini per una notte, nel prossimo episodio del famoso dancing show. Ad annunciare la notizia è stata la stessa Milly Carlucci con un filmato condiviso sul profilo Instagram ufficiale del programma televisivo.

Sonia Bruganelli svela perché si è seduta a terra dopo l’esibizione e mostra il referto medico : costola rotta - Ballando con le Stelle a rischio - Sonia Bruganelli svela un infortunio choc a Ballando con le Stelle: scopri cos’è successo dietro le quinte e la sua dura reazione alle critiche. . rticolo Sonia Bruganelli svela perché si è seduta a terra dopo l’esibizione e mostra il referto medico: costola rotta, Ballando con le Stelle a ... (Blogtivvu.com)

Incidente per Sonia Bruganelli durante le prove di Ballando con le Stelle - le parole del suo ballerino - Io ho una figlia a casa di 16 anni ed è stato il motivo per cui ho completamente perso la brocca“. Incidente per Sonia Bruganelli: la costola è fratturata La terza puntata di Ballando con le Stelle potrebbe però essere per lei fatale dato che, oltre le difficoltà iniziali, ha avuto anche un ... (Biccy.it)

Fabio Caressa e Benedetta Parodi ‘ballerini per una notte’ della terza puntata di Ballando con le Stelle - Insomma, tutto questo fantastico mondo che è della famiglia Caressa-Parodi, che noi vi portiamo in pista ha detto la conduttrice. Amici di Ballando con le Stelle vi voglio annunciare i due grandi protagonisti di questa terza puntata, perché abbiamo due ballerini per una notte. A dare ... (Davidemaggio.it)