ATP Shanghai, Novak Djokovic passeggia su Safiullin e si qualifica per i quarti di finale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Novak Djokovic sta ritrovando la forma delle migliori occasioni. Dopo un esordio stentato contro Alex Michelsen, ieri l'ex numero 1 del mondo ha concesso appena tre giochi a Flavio Cobolli e anche oggi ha lasciato le briciole a Roman Safiullin: un perentorio 6-3 6-2 in un'ora e un quarto di gioco per qualificarsi ai quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai nei quali affronterà il giovane promettente ceco Jakub Mensik, che ha spinto fuori oggi Grigor Dimitrov. Djokovic che ha cominciato con il piede sull'acceleratore: molto a suo agio nei movimenti e negli appoggi, molto presente nello scambio, ha messo subito in difficoltà Safiullin sul suo servizio prendendosi la palla break, ma il russo si è salvato con un dritto che ha preso una piccolissima parte di riga.

Djokovic-Safiullin oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Masters 1000 Shanghai 2024 - Qui il vincitore troverebbe uno tra il diciannovenne ceco Jakub Mensik oppure il veterano bulgaro Grigor Dimitrov. Il quattro volte vincitore del torneo ai sedicesimi di finale ha fugato qualsiasi dubbio sulle proprie condizioni annientando con una prestazione