Dilei.it - Ascolti tv dell’8 ottobre, Temptation Island senza rivali: i numeri non mentono

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un martedì sera all’insegna dei grandi titoli, quello, con un solo programma a fare la parte del leone su Canale5., seppure nella versione autunnale e decisamente più blanda, continua a mietere un successo dopo l’altro. Dopotutto, la squadra di Maria De Filippi non lascia niente di intentato e per ogni edizione produce un cast variegato ed efficace. Basti pensare al richiamo fortissimo di Alfred, di cui si è parlato moltissimo in queste settimane, e alla scena dell’anello di fidanzamento scagliato nel fuoco. Il “dito verde” ha fatto scuola e così, a una settimana di distanza, è ancora la trasmissione di Fascino a trionfare nella corsa allo share.