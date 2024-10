Alisson salterà almeno sette partite del Liverpool per un infortunio al tendine del ginocchio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Breaking: Il portiere del Liverpool Alisson dovrebbe essere fuori per almeno sette partite dopo aver subito un infortunio al tendine del ginocchio contro il Crystal Palace. Il brasiliano è uscito al 79? della vittoria per 1-0 del Liverpool a Selhurst Park sabato e, secondo voci diffuse, probabilmente resterà indisponibile almeno fino alla sosta per le nazionali di novembre. Alisson è stato sostituito dal debuttante della Premier League Vitezslav Jaros contro il Palace poiché Caoimhin Kelleher ha saltato quella partita per malattia. Kelleher è subentrato all’inizio della stagione, quando Alisson è stato messo da parte per un altro infortunio al bicipite femorale, ed è pronto a farlo di nuovo, dopo aver recuperato per unirsi alla squadra nazionale della Repubblica d’Irlanda. Justcalcio.com - Alisson salterà almeno sette partite del Liverpool per un infortunio al tendine del ginocchio Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Breaking: Il portiere deldovrebbe essere fuori perdopo aver subito unaldelcontro il Crystal Palace. Il brasiliano è uscito al 79? della vittoria per 1-0 dela Selhurst Park sabato e, secondo voci diffuse, probabilmente resterà indisponibilefino alla sosta per le nazionali di novembre.è stato sostituito dal debuttante della Premier League Vitezslav Jaros contro il Palace poiché Caoimhin Kelleher ha saltato quella partita per malattia. Kelleher è subentrato all’inizio della stagione, quandoè stato messo da parte per un altroal bicipite femorale, ed è pronto a farlo di nuovo, dopo aver recuperato per unirsi alla squadra nazionale della Repubblica d’Irlanda.

