Aiello torna con il nuovo singolo Tutto sbagliato

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si intitolaildi, ilantipasto del prossimo progetto discografico del cantautore Si intitolaildi, disponibile da venerdì 11 ottobre in radio e in digitale per Epic Records/Sony Music Italy. “è un abbraccio che non soffoca, leggero ma profondo“, riassume così il senso del brano, in quel modo poetico e al contempo fisco che lo contraddistingue, il suo autore e interprete:. In questobrano (prodotto da Brail) il cantautore calabrese, che ha da poco preso casa a Milano per poter vivere ancora più intensamente il suo viaggio musicale, ha condensato riflessioni sull’amore facendole incontrare con chitarre che galoppano come cavalli finalmente liberi di esprimersi. Il risultato è un brano pop, fresco, contemporaneo ma con il retrogusto della canzone d’autore degli anni ’90.