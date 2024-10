Visita guidata alla scoperta della Verona sotterranea (Di martedì 8 ottobre 2024) Un pomeriggio dedicato all'archeologia Veronese, da scoprire con un itinerario che comprende tutte le nostre aree archeologiche. DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 9 - LA Verona sotterraneaIl percorso ha inizio presso la Villa Romana di Valdonega, fuori le mura, dove ci attendono resti di una Veronasera.it - Visita guidata alla scoperta della Verona sotterranea Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un pomeriggio dedicato all'archeologia Veronese, da scoprire con un itinerario che comprende tutte le nostre aree archeologiche. DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 9 - LAIl percorso ha inizio presso la Villa Romana di Valdonega, fuori le mura, dove ci attendono resti di una

Visita guidata alla scoperta della Verona sotterranea - Un pomeriggio dedicato all'archeologia veronese, da scoprire con un itinerario che comprende tutte le nostre aree archeologiche. DOMENICA 6 OTTOBRE ORE 15 - LA VERONA SOTTERRANEA Il percorso ha inizio presso  la Villa Romana di Valdonega, fuori le mura, dove ci attendono resti di una... (Veronasera.it)

Traslocano i Mercatini di Natale a Verona - saranno posizionati in via Pallone : «Primo obiettivo è garantire la sicurezza dei visitatori» - Da Palazzo Barbieri fanno sapere che stanno proseguendo gli incontri del Comune in vista dello «spostamento definitivo dei tradizionali Mercatini di Natale dalle piazze del centro storico all’area di via Pallone tra l’incrocio con Stradone San Fermo e il semaforo di via del Pontiere». Proprio... (Veronasera.it)

Visita guidata al Cimitero monumentale di Verona - l Cimitero Monumentale di Verona cela dietro i due leoni una ricchezza di storia che la maggioranza di noi ignora: storia di Verona, storia artistica del XIXÂ secolo, storie di famiglie e personaggi sia conosciuti come anche sconosciuti. Venite a scoprirne una piccola parte con la nostra guida... (Veronasera.it)