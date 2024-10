Usa, in Florida massima allerta per l’uragano Milton a Venice (Di martedì 8 ottobre 2024) allerta massima in Florida per l’arrivo dell’uragano Milton che con i suoi venti a 230 chilometri all’ora potrebbe causare danni pesanti. Le autorità hanno chiesto a più di un milione di persone di evacuare. E’ potenzialmente “devastante” e potrebbe essere “il più grave tra quelli che hanno colpito la Florida negli ultimi 100 anni” ha detto il presidente Joe Biden che ha esortato tutti i cittadini sotto ordine di evacuazione a seguire l’ordine e a “evacuare ora, ora, ora!”. È una questione di “vita o di morte“, ha sottolineato il leader della Casa Bianca. A Venice gli abitanti stanno facendo scorte di sacchi di sabbia per proteggere le abitazioni. Lapresse.it - Usa, in Florida massima allerta per l’uragano Milton a Venice Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024)inper l’arrivo delche con i suoi venti a 230 chilometri all’ora potrebbe causare danni pesanti. Le autorità hanno chiesto a più di un milione di persone di evacuare. E’ potenzialmente “devastante” e potrebbe essere “il più grave tra quelli che hanno colpito lanegli ultimi 100 anni” ha detto il presidente Joe Biden che ha esortato tutti i cittadini sotto ordine di evacuazione a seguire l’ordine e a “evacuare ora, ora, ora!”. È una questione di “vita o di morte“, ha sottolineato il leader della Casa Bianca. Agli abitanti stanno facendo scorte di sacchi di sabbia per proteggere le abitazioni.

