Toscolano Maderno: stampe maestre (Di martedì 8 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre alle 17verrà recuperata la lettura della Divina Commedia presso il Museo della Carta di Toscolano Maderno. Progetto a cura di Manuel Renga e Silvia Merigo Bresciatoday.it - Toscolano Maderno: stampe maestre Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre alle 17verrà recuperata la lettura della Divina Commedia presso il Museo della Carta di. Progetto a cura di Manuel Renga e Silvia Merigo

Toscolano Maderno : non di sola carta - laboratori creativi per adulti - Laboratori per adulti. Domenica 20 ottobre (15 -17): Modellare l'argilla, creazione di un pezzo unico di argilla, seguendo la tecnica della Colombina. Domenica 27 ottobre (15 - 17) : Suminagashi, l'arte dell'inchiostro fluttuante. Impareremo dal più grande maestro giapponese l'arte della carta... (Bresciatoday.it)

Toscolano Maderno : workshop di ecoprinting - Dopo aver raccolto erbe spontanee nella Valle delle Cartiere si sperimenterà la tecnica della stampa naturale ecoprinting su carta fatta a mano. Costo:10 euro. Per info e prenotazione (obbligatoria): 0365641050 - bookshopmuseocarta@gmail.com. (Bresciatoday.it)

Toscolano Maderno : mille e una... storie di carta - Letture con Kamishibai seguite da laboratori creativi. Tema: E' arrivato l'autunno Immergiamoci nell'ambiente della Valle delle Cartiere per capire come cambiano i colori della natura Attività per famiglie con bambini 3-6 anni Costo: euro 5 Per info e prenotazioni: 0365641050 -... (Bresciatoday.it)