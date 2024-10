Tiare on the road fa tappa a Trieste per la Barcolana (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche quest’anno, Tiare Shopping sarà presente attraverso il suo stand alla Barcolana di Trieste - la regata velica più grande al mondo - nel quadro del progetto itinerante ‘”Tiare on the road’’.Con questa iniziativa, il Centro di Villesse intende consolidare il suo legame con la comunità e Pordenonetoday.it - Tiare on the road fa tappa a Trieste per la Barcolana Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Anche quest’anno,Shopping sarà presente attraverso il suo stand alladi- la regata velica più grande al mondo - nel quadro del progetto itinerante ‘”on the’’.Con questa iniziativa, il Centro di Villesse intende consolidare il suo legame con la comunità e

