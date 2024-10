Tiafoe impazzisce a Shangai dopo il ko contro Safiullin: urla e pesanti insulti contro l’arbitro (Di martedì 8 ottobre 2024) Frances Tiafoe sfoga tutta la sua rabbia dopo la sconfitta contro Roman Safiullin al torneo di tennis a Shangai. Lo statunitense punta il dito contro l'arbitro mentre si trovava ancora in campo: "F*ck you". Fanpage.it - Tiafoe impazzisce a Shangai dopo il ko contro Safiullin: urla e pesanti insulti contro l’arbitro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Francessfoga tutta la sua rabbiala sconfittaRomanal torneo di tennis a. Lo statunitense punta il ditol'arbitro mentre si trovava ancora in campo: "F*ck you".

