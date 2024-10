Tennis: Torneo Wuhan. Kostyuk supera il primo turno (Di martedì 8 ottobre 2024) La ucraina soffre ma batte al terzo set la armena Avanesyan. Wuhan (CINA) - Marta Kostyuk ha superato il primo turno del "Dongfeng-Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Wuhan. Kostyuk supera il primo turno Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La ucraina soffre ma batte al terzo set la armena Avanesyan.(CINA) - Martahato ildel "Dongfeng-Voyah Open", ultimo Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 3.221.715 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di, in Cina.

WTA Wuhan 2024 : colpo Linette su Samsonova - Bronzetti avanti. Ci sarà il derby delle Andreeva - Kostyuk passa nella notte - Non parevano esserci notizie in arrivo in casa Italia, e invece queste sono arrivate con Lucia Bronzetti, entrata al posto della spagnola Paula Badosa in qualità di lucky loser e poi vittoriosa in stile sull’australiana Ajla Tomljanovic. Lucia Bronzetti batte da lucky loser l’australiana ... (Oasport.it)