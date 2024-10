Sul ddl Sicurezza la sinistra blatera: gli orrori che denuncia non esistono (Di martedì 8 ottobre 2024) È falso che il nuovo reato di occupazione arbitraria degli immobili colpisca gli inquilini sotto sfratto. Mentre quello di resistenza passiva in carcere riguarda soltanto le proteste violente dei detenuti. Laverita.info - Sul ddl Sicurezza la sinistra blatera: gli orrori che denuncia non esistono Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di martedì 8 ottobre 2024) È falso che il nuovo reato di occupazione arbitraria degli immobili colpisca gli inquilini sotto sfratto. Mentre quello di resistenza passiva in carcere riguarda soltanto le proteste violente dei detenuti.

