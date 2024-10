"Stop all'asilo, servono hotspot esterni". La ricetta di Orban per la presidenza Ue (Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidente Orban è stato contestato da un giovane durante la conferenza stampa a Strasburgo: contro il presidente ungherese sono state lanciate delle cartacce Ilgiornale.it - "Stop all'asilo, servono hotspot esterni". La ricetta di Orban per la presidenza Ue Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il presidenteè stato contestato da un giovane durante la conferenza stampa a Strasburgo: contro il presidente ungherese sono state lanciate delle cartacce

Il Forum di Cernobbio attende Zelensky e sogna una stretta di mano tra il presidente ucraino e Orban - “L’impegno è stato massimo per fare in modo che l’edizione del cinquantennale, possa passare alla storia per i suoi contenuti, per i suoi protagonisti, per lo sviluppo dei dibattiti che faremo”, ha detto De Molli. “Un pezzo di storia italiana”, lo descrive Mario Monti, “appuntamento ... (Ilfattoquotidiano.it)

Vannacci vicepresidente dei Patrioti di Orban? Per Rn “un problema”. Ma il generale tira dritto - L'eurodeputato della Lega, interpellato dall'Adnkronos, replica alle parole del capo delegazione di Rassemblement National: "Lo diventerò, nessun dubbio". Lo conferma Jean-Paul Garraud, capodelegazione del Rassemblement National nell'Aula, a margine […]. Da Vox a Fidesz, bocche cucite tra gli ... (Sbircialanotizia.it)

Vannacci vicepresidente dei Patrioti di Orban? Per Rn “un problema”. Ma il generale tira dritto - (Adnkronos) – La vicepresidenza del gruppo dei Patrioti al Parlamento Europeo assegnata a Roberto Vannacci "è un problema". Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. . La vicepresidenza del generale "è un problema, in relazione alle dichiarazioni ... (Webmagazine24.it)