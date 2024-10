Sofia Costantini, chi è la tentatrice di Alfred (Di martedì 8 ottobre 2024) Sofia Costantini, una delle tredici tentatrici presenti nell’edizione autunnale di Temptation Island 2024, è stata finora tra le single più affiatate. Fin dalla prima puntata, ha mostrato un legame speciale con Alfred Ekhator, fidanzato di Anna Acciardi. Sofia Costantini, 27 anni, vive a Milano, ma le sue radici sono marchigiane. È una studentessa di medicina veterinaria, ma ha anche lavorato come modella. Sportiva, ha praticato equitazione e salto ostacoli per anni, insieme al tennis: “Non mi sono fatta mancare nulla. Ora mi dedico a pilates e palestra, ma da piccola ho sempre ballato”. E le sono sempre piaciuti i ragazzi sportivi. Non è nuova al mondo televisivo: nel 2016 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice. In passato, è stata fotografata accanto al calciatore Nicolò Zaniolo, con il quale avrebbe avuto una breve frequentazione. Metropolitanmagazine.it - Sofia Costantini, chi è la tentatrice di Alfred Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024), una delle tredici tentatrici presenti nell’edizione autunnale di Temptation Island 2024, è stata finora tra le single più affiatate. Fin dalla prima puntata, ha mostrato un legame speciale conEkhator, fidanzato di Anna Acciardi., 27 anni, vive a Milano, ma le sue radici sono marchigiane. È una studentessa di medicina veterinaria, ma ha anche lavorato come modella. Sportiva, ha praticato equitazione e salto ostacoli per anni, insieme al tennis: “Non mi sono fatta mancare nulla. Ora mi dedico a pilates e palestra, ma da piccola ho sempre ballato”. E le sono sempre piaciuti i ragazzi sportivi. Non è nuova al mondo televisivo: nel 2016 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice. In passato, è stata fotografata accanto al calciatore Nicolò Zaniolo, con il quale avrebbe avuto una breve frequentazione.

